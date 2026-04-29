В Туапсе огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов

29 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в 02:40 огонь от горячего нефтеперерабатывающего завода в Туапсе перекинулся на соседнее двухэтажное здание. Жильцов на момент ЧП в доме не было — их эвакуировали из дома еще утром 28 апреля.

По данным оперштаба, из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек. Кто-то отправился жить к родственникам и друзьям, некоторых разместили в местных гостиницах.

Напомним, 28 апреля произошла уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе всего за 12 дней. Предыдущие инциденты привели к серьезным экологическим последствиям: нефтепродукты попали в реку, а затем и в Черное море. Площадь загрязнения морской поверхности тогда составила 10 тыс. кв. метров. На побережье стали находить птиц, испачканных мазутом.

После серии атак на город обрушился так называемый «нефтяной дождь». Маслянистые черные капли покрыли крыши домов, автомобили и садовую мебель. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в нескольких жилых микрорайонах превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе — показатели оказались выше нормы в два-три раза. Дым от горящей нефтебазы растянулся на 300 километров, достигнув Горячего Ключа, Сочи и даже Ставрополя.

Организация Объединенных Наций указала на потенциальные риски для соблюдения прав человека в связи с разливом нефти в Туапсе. В свою очередь, эколог Евгений Витишко назвал произошедшее крупнейшим экологическим бедствием в истории региона.