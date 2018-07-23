Жителям поселка Яблоновского отключили воду из-за подтопления водозабора
В Адыгее после ливня, который прошел 22 июля, затопило водозабор в поселке Яблоновском
В связи с подтоплением насосов водозабора была прекращена централизованная подача воды в дома микрорайона Солнечного. Как сообщил порталу Юга.ру глава поселка Яблоновского Заурдин Атажахов, в многоэтажных домах микрорайона живет около 800 семей.
Аварийную ситуацию на водозаборе планируется устранить к вечеру 23 июля. Сейчас в поселке организовали подвоз воды цистернами.
Кроме того, оказались подтопленными 132 двора, вода зашла более чем в 37 домов, добавили в ресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
Откачкой воды с затопленных территорий занимаются 13 единиц спецтехники. Для ликвидации последствий подтопления увеличат число сил и средств спецхозяйств муниципалитета и МЧС.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодаре за час выпало более 40 мм осадков, оказались подтопленными несколько улиц, движение общественного транспорта было остановлено.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.