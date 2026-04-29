В Краснодаре на Тургеневском мосту изменят схему движения: одну часть откроют, другую — перекроют для работ

28 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в середине мая дорожники изменят схему движения на Тургеневском мосту. Автомобили пустят по отремонтированной стороне, ведущей из Адыгеи в столицу Кубани. Одновременно с этим временно перекроют правую часть дороги — это необходимо, чтобы завершить обустройство разделительной полосы. «Рассчитываем, что уже в июне по всем полосам моста поедет транспорт. Это станет важным событием и для Кубани, и для соседнего региона. Сейчас работы вышли на финишную прямую», — отметил мэр города Евгений Наумов.

На участке по направлению в Краснодар специалисты уже заменили старые балки и плиты пролетного строения, обновили лестницы и установили фонари, смонтировали новое ограждение и перила. Сейчас рабочие завершают укладку дорожного покрытия.

Также недавно отремонтировали участок улицы Кожевенной (от Кубанской Набережной до Скорняжной), где заменили покрытие и установили новые знаки. Продолжаются работы на улице Тургенева со стороны Адыгеи: там подготавливают основание дороги и обустраивают тротуары.



По контракту полностью завершить ремонт Тургеневского моста должны до конца августа 2026 года.



Напомним, что работы на объекте стартовали в середине апреля 2025 года. Тургеневский мост ремонтирует ООО «Основа» за 1,2 млрд рублей. В январе 2026 года фирма получила штраф в 4,5 млн рублей за срыв сроков. Ранее компания принадлежала депутату ЗСК Александру Карпенко, но в феврале она перешла в собственность государства из-за коррупционного скандала, связанного с захватом дорожных строек.