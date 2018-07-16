Зато прохладно: ливень и его последствия в Краснодаре. Подборка фото из Instagram

Краснодарский край

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Днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь. Как горожане реагировали на непогоду — в нашей подборке фото из соцсетей.

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В Краснодаре 10 июля был побит температурный рекорд 71‑летней давности — воздух прогрелся до 38 °С. В минувшие выходные, 14 и 15 июля, на Черноморском побережье прошли дожди — в Сочи из-за этого закрыли фан-зону, где должны были транслировать финал чемпионата мира по футболу, а в Туапсе водные потоки вынесли грунт на дороги, центральный пляж покрыт природным мусором.

Погодка играется сегодня��

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Дождливый Краснодар.

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Третий за день тропический ливень...

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Комсомольский район после сильного ливня

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