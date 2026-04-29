«Место, где звучит город». В Краснодаре на месте кафе «Уни пицца» откроется новое событийное пространство

Краснодарский край

  • После закрытия «Уни пиццы» на Ставропольской в ее здании некоторое время работала пиццерия «Сардиния», хоть и с прежним названием «Уни» на фасаде. Фото 13 марта 2026 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
Команда, создавшая площадку «Порт 219», готовит к открытию новое городское пространство

В Краснодара в ближайшее время распахнет свои двери новое событийное пространство «Порт клаб». Проект реализует та же команда, которая ранее создала площадку «Порт 219».

Новая локация разместится на улице Ставропольской, 135/3, где раньше находилось кафе «Уни Пицца». Создатели позиционируют ее как место притяжения для тех, кто ценит атмосферные мероприятия, качественную современную музыку и стильные городские вечеринки.

Читайте также:

Пространство задумано как многоформатная площадка, открытая для проведения концертов, спектаклей, вечеринок, шоу-программ, лекций, мастер-классов и других событий. В заведении будет современная сцена, оборудованная профессиональным звуком и световым дизайном.

«Порт клаб» — это логичное продолжение нашей истории. Мы хотим создать пространство, где встречаются музыка, люди и энергия города. Место, в котором каждая встреча превращается в событие», — так создатели характеризуют свое новое детище.

Официальную дату открытия и программу первых событий объявят в социальных сетях проекта. Ранее источник Юга.ру сообщал, что открытие намечено на конец мая. 

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях.

В Темрюке задержали убийцу 11-летней девочки, которую искали пять дней. Им оказался бывший руководитель Союза казачьей молодежи
«Место, где звучит город». В Краснодаре на месте кафе «Уни пицца» откроется новое событийное пространство
В Туапсе огонь от горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом. Пожар тушили несколько часов
В Краснодаре на Тургеневском мосту изменят схему движения: одну часть откроют, другую — перекроют для работ
В Госдуму внесли законопроект о маркировке и едином реестре домашних животных
В Минцифры подтвердили: зарубежный мобильный трафик станет платным в России

Последняя глава?
Вчера, 15:20
Последняя глава?
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Вчера, 20:30
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера
Нефть из горящего резервуара выбросило на дорогу
«Преступником может стать каждый»
Вчера, 18:10
«Преступником может стать каждый»
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

