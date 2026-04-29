«Место, где звучит город». В Краснодаре на месте кафе «Уни пицца» откроется новое событийное пространство

После закрытия «Уни пиццы» на Ставропольской в ее здании некоторое время работала пиццерия «Сардиния», хоть и с прежним названием «Уни» на фасаде. Фото 13 марта 2026 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Команда, создавшая площадку «Порт 219», готовит к открытию новое городское пространство

В Краснодара в ближайшее время распахнет свои двери новое событийное пространство «Порт клаб». Проект реализует та же команда, которая ранее создала площадку «Порт 219». Новая локация разместится на улице Ставропольской, 135/3, где раньше находилось кафе «Уни Пицца». Создатели позиционируют ее как место притяжения для тех, кто ценит атмосферные мероприятия, качественную современную музыку и стильные городские вечеринки.

Пространство задумано как многоформатная площадка, открытая для проведения концертов, спектаклей, вечеринок, шоу-программ, лекций, мастер-классов и других событий. В заведении будет современная сцена, оборудованная профессиональным звуком и световым дизайном. «Порт клаб» — это логичное продолжение нашей истории. Мы хотим создать пространство, где встречаются музыка, люди и энергия города. Место, в котором каждая встреча превращается в событие», — так создатели характеризуют свое новое детище. Официальную дату открытия и программу первых событий объявят в социальных сетях проекта. Ранее источник Юга.ру сообщал, что открытие намечено на конец мая.