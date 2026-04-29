«Место, где звучит город». В Краснодаре на месте кафе «Уни пицца» откроется новое событийное пространство
Команда, создавшая площадку «Порт 219», готовит к открытию новое городское пространство
В Краснодара в ближайшее время распахнет свои двери новое событийное пространство «Порт клаб». Проект реализует та же команда, которая ранее создала площадку «Порт 219».
Новая локация разместится на улице Ставропольской, 135/3, где раньше находилось кафе «Уни Пицца». Создатели позиционируют ее как место притяжения для тех, кто ценит атмосферные мероприятия, качественную современную музыку и стильные городские вечеринки.
Пространство задумано как многоформатная площадка, открытая для проведения концертов, спектаклей, вечеринок, шоу-программ, лекций, мастер-классов и других событий. В заведении будет современная сцена, оборудованная профессиональным звуком и световым дизайном.
«Порт клаб» — это логичное продолжение нашей истории. Мы хотим создать пространство, где встречаются музыка, люди и энергия города. Место, в котором каждая встреча превращается в событие», — так создатели характеризуют свое новое детище.
Официальную дату открытия и программу первых событий объявят в социальных сетях проекта. Ранее источник Юга.ру сообщал, что открытие намечено на конец мая.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях.