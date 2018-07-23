В поселке Яблоновском во время ливня подтопило 132 двора

Адыгея

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В Адыгее в поселке Яблоновском в результате ливня оказались подтопленными 132 двора

Уровень воды составил от 15 до 20 см. В поселке была частично отключена электроэнергия, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.

«Эвакуацию населения не проводили. Социально значимые, потенциально опасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в зону подтопления не попали», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты устраняют последствия ливня. В местах, где обстановка пришла в норму, энергетики уже восстановили энергоснабжение.

Как сообщали Юга.ру, днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Движение общественного транспорта было частично приостановлено. Изначально на улицах города работало 12 спецмашин.

Вечером восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьской и Мира.

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