В поселке Яблоновском во время ливня подтопило 132 двора
В Адыгее в поселке Яблоновском в результате ливня оказались подтопленными 132 двора
Уровень воды составил от 15 до 20 см. В поселке была частично отключена электроэнергия, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.
«Эвакуацию населения не проводили. Социально значимые, потенциально опасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в зону подтопления не попали», — пояснили в пресс-службе.
Специалисты устраняют последствия ливня. В местах, где обстановка пришла в норму, энергетики уже восстановили энергоснабжение.
Как сообщали Юга.ру, днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Движение общественного транспорта было частично приостановлено. Изначально на улицах города работало 12 спецмашин.
Вечером восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьской и Мира.
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