Украина расширила санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России
Отмечается, что санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США, который опубликовали 6 апреля.
В сообщении Совета нацбезопасности говорится, что санкции вводят по инициативе Правительства Украины, Службы безопасности и Национального банка. Они будут действовать три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц.
Санкции ввели, в том числе, в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также граждан, которые причастны, по мнению украинской стороны, к информационной агрессии.
Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Депутат Госдумы от Крыма, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал решение Украины ввести санкции в отношении России.
«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина — даже не музыкант, а подмастерье. Но в документах пишется "участник творческой группы". Именно желание быть в списке санкционных ястребов вынуждает украинского лидера Петра Порошенко придумывать наказание для России. Хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия сейчас в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — цитирует Бальбека RT.
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