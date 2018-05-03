Украина расширила санкции против России

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Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России

Отмечается, что санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США, который опубликовали 6 апреля.

В сообщении Совета нацбезопасности говорится, что санкции вводят по инициативе Правительства Украины, Службы безопасности и Национального банка. Они будут действовать три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц.

Санкции ввели, в том числе, в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также граждан, которые причастны, по мнению украинской стороны, к информационной агрессии.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Депутат Госдумы от Крыма, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал решение Украины ввести санкции в отношении России.

«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина — даже не музыкант, а подмастерье. Но в документах пишется "участник творческой группы". Именно желание быть в списке санкционных ястребов вынуждает украинского лидера Петра Порошенко придумывать наказание для России. Хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки.  Россия сейчас в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — цитирует Бальбека RT.

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Как сообщали Юга.ру, Минфин США 6 апреля расширил санкционный список против России. Под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний, среди которых оказались предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство России поддержит компании, которые подпали под новые американские санкции.

Руководители фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Международные отношения Санкции
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