В Совете Федерации одобрили закон об ответных санкциях

Члены Совета Федерации 30 мая на пленарном заседании одобрили законопроект о контрсанкциях

В документе говорится, что президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикцией этих стран.

Проектом предполагается введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных государств.

Уточняется, что действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производят в России, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, первое чтение законопроекта состоялось 15 мая. Инициаторами реформ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов. Ко второму чтению из проекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.