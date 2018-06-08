Трамп предложил вернуть Россию в G8. Премьер-министр Италии поддержал его
Президент Америки Дональд Трамп 8 июня выразил мнение о том, что членство России в «Большой восьмерке» должно быть восстановлено
Читайте также:
«Это была G8, потому что там была Россия. Теперь России там нет. Я люблю нашу страну, я был самым страшным ночным кошмаром России», — сказал Трамп перед тем, как отправиться в канадский город Ла‑Мальбе на саммит «Большой семерки».
Американский лидер заявил, что Россия должна быть на этой встрече, передает ТАСС.
«Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал. Решать им, но Россия должна быть на встрече, должна быть участником, — заявил президента США. — Нравится вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров».
Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в своем твиттере, что согласен с президентом США, отметив, что возвращение России в G8 «в интересах всех». Ранее итальянский политик выступал за пересмотр антироссийских санкций.
Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018
В объединение экономически развитых стран G7 входят Великобритания, Германия, Франция Италия, США, Канада и Япония. «Семерка» функционировала с 1976 по 1997 год, затем, после вступления России, организацию начали называть «Группой восьми».
Как сообщали Юга.ру, весной 2014 года после конфликта на Украине и вступления Крыма в состав РФ международная организация решила вернуться к формату «семерки».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.