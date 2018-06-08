Трамп предложил вернуть Россию в G8. Премьер-министр Италии поддержал его

Президент Америки Дональд Трамп 8 июня выразил мнение о том, что членство России в «Большой восьмерке» должно быть восстановлено

«Это была G8, потому что там была Россия. Теперь России там нет. Я люблю нашу страну, я был самым страшным ночным кошмаром России», — сказал Трамп перед тем, как отправиться в канадский город Ла‑Мальбе на саммит «Большой семерки».

Американский лидер заявил, что Россия должна быть на этой встрече, передает ТАСС.

«Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал. Решать им, но Россия должна быть на встрече, должна быть участником, — заявил президента США. — Нравится вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров».

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в своем твиттере, что согласен с президентом США, отметив, что возвращение России в G8 «в интересах всех». Ранее итальянский политик выступал за пересмотр антироссийских санкций.