Трамп предложил вернуть Россию в G8. Премьер-министр Италии поддержал его

Вся Россия, В мире

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Президент Америки Дональд Трамп 8 июня выразил мнение о том, что членство России в «Большой восьмерке» должно быть восстановлено

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«Это была G8, потому что там была Россия. Теперь России там нет. Я люблю нашу страну, я был самым страшным ночным кошмаром России», — сказал Трамп перед тем, как отправиться в канадский город Ла‑Мальбе на саммит «Большой семерки».

Американский лидер заявил, что Россия должна быть на этой встрече, передает ТАСС.

«Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал. Решать им, но Россия должна быть на встрече, должна быть участником, — заявил президента США. — Нравится вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров».

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в своем твиттере, что согласен с президентом США, отметив, что возвращение России в G8 «в интересах всех». Ранее итальянский политик выступал за пересмотр антироссийских санкций.

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В объединение экономически развитых стран G7 входят Великобритания, Германия, Франция Италия, США, Канада и Япония. «Семерка» функционировала с 1976 по 1997 год, затем, после вступления России, организацию начали называть «Группой восьми».

Как сообщали Юга.ру, весной 2014 года после конфликта на Украине и вступления Крыма в состав РФ международная организация решила вернуться к формату «семерки».

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