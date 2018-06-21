Гендиректором ФК «Урожай» стал коллега Крапивки по «Дружбе»

Стало известно имя гендиректора нового футбольного клуба «Урожай»

Согласно выписке из ЕГЮРЛ, ООО «Футбольный Клуб "Урожай"» зарегистрировано 4 июня. Генеральным директором предприятия с уставным капиталом в 10 тыс. рублей является Артур Карежев.

37-летний Карежев — предприниматель, ранее он сам был футболистом. Карежев играл в команде второго дивизиона майкопского ФК «Дружба» на позиции полузащитника, а также в «Спартаке-Нальчике» и еще нескольких командах.

Нынешний гендиректор «Кубани», которая проходит сейчас процедуру банкротства, Геннадий Крапивка также играл в «Дружбе» — на позиции полузащитника. Кроме того, в этом же клубе полузащитником выступал заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитраж о признании «Кубани» банкротом из-за большого долга. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в клубе и назначил временного управляющего, который заявил, что общая сумма долгов «Кубани» превысила 3 млрд рублей.

В мае прошлого года Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. Клуб заявлен на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 как ФК «Урожай».