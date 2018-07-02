Преемника ФК «Кубань» переименуют из «Урожая» в «Юг» — Sport24.ru

По данным СМИ, клуб-преемник футбольной «Кубани» сменит название

Как сообщали Юга.ру, в июне футбольный клуб «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали в «Урожай», в сезоне-2018/19 она будет выступать в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги.