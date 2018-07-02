Преемника ФК «Кубань» переименуют из «Урожая» в «Юг» — Sport24.ru

Краснодарский край

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По данным СМИ, клуб-преемник футбольной «Кубани» сменит название

Футбольный клуб «Урожай» будет переименован в ФК «Юг», сообщает Sport24.ru.

Как сообщали Юга.ру, в июне футбольный клуб «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали в «Урожай», в сезоне-2018/19 она будет выступать в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги.

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Преемника ФК «Кубань» переименуют из «Урожая» в «Юг» — Sport24.ru
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