В Геленджике открыли почти все пляжи. Запрет на купание действует только в районе улицы Садовой

В мэрии Геленджика 15 июля сообщили, что сняли запрет на купание почти со всех пляжей

Запрет снят с пляжных территорий от улицы Грибоедова до центрального причала. Также начал работу пляж санатория «Красная Талка». Ограничения действуют только на небольшом отрезке в районе улицы Садовой, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Специалисты отдела Роспотребнадзора в Геленджике получили заключение о пробах морской воды. В них говорится, что вода соответствует нормативам.

Как сообщали Юга.ру, ночью 6 июля на одной из канализационных станций курорта произошла авария. В некоторых районах ограничили подачу воды. Специалисты начали патрулирование морского берега, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту.

Днем власти отчитались о ликвидации аварии, однако из-а того, что Роспотребнадзор обнаружил отклонение от требований действующих нормативов, купание в море было запрещено.

10 июля в Геленджике ввели график подачи воды. Мэр Геленджика Виктор Хрестин признал, что нынешних ресурсов не хватает, чтобы полноценно обеспечить город водой.