В Анапе и Геленджике запрет на купание в море действует уже четвертый день

Из-за холодной воды и прорыва на канализационной станции запрещено купание на пляжах Анапы и Геленджика

В Анапе управление гражданской обороны и защиты населения запретило отдыхающим купаться в Черном море из-за низкой температуры воды.

«Это касается в первую очередь детей. У нас их очень много — одномоментно более 20 тысяч, это организованные отдыхающие из детских здравниц. Все сделано в соответствии с законодательством: купание при температуре ниже 18 градусов запрещается», — цитирует РБК начальника ведомства Сергея Семеркова.

По его словам, сейчас температура воды в открытом море колеблется от 10 до 13 градусов, а в бухтах и на мелководье прогревается максимум до 17 градусов.

В Геленджике купание в бухте запретил Роспотребнадзор — там до сих пор не удалось устранить последствия прорыва на канализационно-насосной станции, передает ТАСС.

Оба запрета — в Анапе и Геленджике — действуют уже четвертый день — с 6 июля.