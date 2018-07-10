В Геленджике частично сняли запрет на купание в море

Роспотребнадзор разрешил купание в море на ряде пляжей Геленджика

Речь идет о пляжах в районе Толстого мыса — от «Кемпински Гранд Отель Геленджик» до ул. Грибоедова и еще нескольких территориях.

«Буквально только что мы получили официальную информацию из отдела Роспотребнадзора в Геленджике, которая гласит, что с пляжных территорий от отеля "Кемпински" до ул. Грибоедова снят запрет на купание. Также, по информации специалистов, купание разрешено на пляжах пансионата "Кавказ" и ЗАО ЛОК "Солнечная"», — сообщает телеграм-канал «Пресс-служба Геленджика».

Отмечается, что в заключении звучит, что запрет снят «в связи с двукратным получением проб морской воды (на указанных территориях), соответствующих нормативным требованиям».