В Геленджике частично сняли запрет на купание в море
Роспотребнадзор разрешил купание в море на ряде пляжей Геленджика
Речь идет о пляжах в районе Толстого мыса — от «Кемпински Гранд Отель Геленджик» до ул. Грибоедова и еще нескольких территориях.
«Буквально только что мы получили официальную информацию из отдела Роспотребнадзора в Геленджике, которая гласит, что с пляжных территорий от отеля "Кемпински" до ул. Грибоедова снят запрет на купание. Также, по информации специалистов, купание разрешено на пляжах пансионата "Кавказ" и ЗАО ЛОК "Солнечная"», — сообщает телеграм-канал «Пресс-служба Геленджика».
Отмечается, что в заключении звучит, что запрет снят «в связи с двукратным получением проб морской воды (на указанных территориях), соответствующих нормативным требованиям».
По словам очевидцев, над пляжем отеля «Кемпински» пока продолжает висеть черный флаг, означающий полный запрет на купание. При этом на многих пляжах города люди начали купаться еще днем, игнорируя запрет.
Как сообщали Юга.ру, ночью 6 июля на одной из канализационных станций курорта произошла авария. В некоторых районах ограничили подачу воды. Специалисты начали патрулирование морского берега, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту.
Днем власти отчитались о ликвидации аварии, однако из-а того, что Роспотребнадзор обнаружил отклонение от требований действующих нормативов, купание в море было запрещено.
10 июля в Геленджике ввели график подачи воды. Мэр Геленджика Виктор Хрестин признал, что нынешних ресурсов не хватает, чтобы полноценно обеспечить город водой.
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