В Геленджике ввели график подачи воды

Мэр Геленджика Виктор Хрестин сообщил, что на курорте вводится график подачи воды

По его словам, у города недостаточно ресурсов для обеспечения жителей водой. «Троицкий групповой водовод» (основной источник) подает максимальный объем, с которым справляются сети, а в Дивноморском водозаборе 10 из 35 скважин без воды из‑за продолжительной засухи.

«Хочу сказать, что до сих пор нам удавалось полноценно обеспечивать водой села Дивноморск и Кабардинку. Но на сегодня ситуация в городе не дает нам такой возможности. Обсудив комиссионно ситуацию, принял решение ввести график подачи воды в Геленджике, Дивноморском и Кабардинке. В ближайшее время мы его обнародуем. Это мера вынужденная», — пишет мэр у себя в фейсбуке.

Он извинился перед жителями и гостями курорта и сказал, что как только изменится ситуация с погодой, улучшится и водоснабжение.