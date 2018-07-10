В Геленджике ввели график подачи воды

Краснодарский край

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Мэр Геленджика Виктор Хрестин сообщил, что на курорте вводится график подачи воды

По его словам, у города недостаточно ресурсов для обеспечения жителей водой. «Троицкий групповой водовод» (основной источник) подает максимальный объем, с которым справляются сети, а в Дивноморском водозаборе 10 из 35 скважин без воды из‑за продолжительной засухи.

«Хочу сказать, что до сих пор нам удавалось полноценно обеспечивать водой села Дивноморск и Кабардинку. Но на сегодня ситуация в городе не дает нам такой возможности. Обсудив комиссионно ситуацию, принял решение ввести график подачи воды в Геленджике, Дивноморском и Кабардинке. В ближайшее время мы его обнародуем. Это мера вынужденная», — пишет мэр у себя в фейсбуке.

Он извинился перед жителями и гостями курорта и сказал, что как только изменится ситуация с погодой, улучшится и водоснабжение.

Геленджик ЖКХ
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