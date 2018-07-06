Власти Геленджика отчитались об устранении аварии на канализационной станции
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Геленджике 6 июля ликвидировали аварию на канализационной станции
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора водоканала Геннадий Иващенко.
«Аварийная ситуация ликвидирована. Станция запущена. Возобновляется работа всего предприятия. Оборудование выводят на проектную мощность», — цитирует Иващенко пресс-служба администрации Геленджика в telegram-канале.
Как сообщали Юга.ру, в Геленджике 6 июля около 4:00 произошла авария на одной из канализационных станций. Специалисты патрулировали берег, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту.
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