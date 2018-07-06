Авария произошла в Геленджике на канализационной станции. Специалисты патрулируют берег

В Геленджике 6 июля произошла авария на канализационной станции

«Около 4:00 произошла авария на одной из канализационных станций города. В связи с этим создали оперативный штаб. Мэр курорта Виктор Хрестин провел заседание комиссии по устранению и ликвидации возникшего повреждения. Ремонтные работы уже частично выполнили. В тех районах, где временно была ограничена вода, возобновляют ее подачу», — сообщил исполняющий обязанности директора водоканала Геннадий Иващенко.

По его словам, сейчас специалисты патрулируют берег, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту.

Глава города руководит процессом устранения аварийной ситуации. Ранее Хрестин дал конкретные поручения по ликвидации аварии ответственным лицам, сообщается в telegram-канале «Пресс-служба Геленджика».