В Минюсте США заявили о лоббировании снятия санкций с «Русала»

В Министерстве юстиции США сообщили, что американская лоббистсткая фирма Mercury LLC направила письма послам нескольких стран и попросила повлиять на снятие санкций с компании «Русал»

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства юстиции США.

Mercury рассчитывает на сотрудничество послов не менее шести стран — Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки. Сообщается, что эти государства могут пострадать больше всего от ввода американских санкций против «Русала». В письмах американская компания просила поддержать план по сокращению доли Олега Дерипаски в холдинге En+, через который он контролирует 48,13% акций «Русала». Ранее Минфин США называл это условием для снятия санкций.

Издание не сообщает, сколько дипломатов согласились подписаться под этими письмами. Уточняется, что дипломаты Франции и Швеции не отправили обращения. Однако посол Ямайки ответил на обращение выразил обеспокоенность в связи с будущим дочерней компании «Русала» на Карибских островах, сообщает «Интерфакс».