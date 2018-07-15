В Минюсте США заявили о лоббировании снятия санкций с «Русала»
В Министерстве юстиции США сообщили, что американская лоббистсткая фирма Mercury LLC направила письма послам нескольких стран и попросила повлиять на снятие санкций с компании «Русал»
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства юстиции США.
Mercury рассчитывает на сотрудничество послов не менее шести стран — Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки. Сообщается, что эти государства могут пострадать больше всего от ввода американских санкций против «Русала». В письмах американская компания просила поддержать план по сокращению доли Олега Дерипаски в холдинге En+, через который он контролирует 48,13% акций «Русала». Ранее Минфин США называл это условием для снятия санкций.
Издание не сообщает, сколько дипломатов согласились подписаться под этими письмами. Уточняется, что дипломаты Франции и Швеции не отправили обращения. Однако посол Ямайки ответил на обращение выразил обеспокоенность в связи с будущим дочерней компании «Русала» на Карибских островах, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, второй по размеру в мире производитель алюминия «Русал» и его совладелец Олег Дерипаска в апреле попали в расширенный санкционный список США. После этого акции компании рухнули на 40%, «Русал» заявил о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств в связи с санкциями. В Правительстве РФ пообещали поддержать попавшие под санкции компании.
Дерипаска 18 мая покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «Русала». Ранее он согласился снизить свою долю в En+ и покинуть совет директоров компании после серии переговоров с Грегори Баркером. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США.
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