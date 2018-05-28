Компания En+ Дерипаски попросила у правительства льготы, которые могут увеличить тарифы для населения
Попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски составила список льгот на энергорынке, которые попросила у Правительства РФ
По данным «Коммерсанта», перечень необходимых льгот направили вице-премьеру Дмитрию Козаку. Издание отмечает, что 21 мая вице-премьер поручил ведомствам сформировать по этому поводу позицию. En+ предложила избавить «РусАл» от платежей по договорам на поставку мощности. По оценкам группы, это гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей на рынке и даст экономию в 13-18 млрд рублей. Однако такие меры приведут к увеличению энергоцен в Сибири на 12%.
Также En+ попросила освободить «РусАл» от надбавки к энергоценам для снижения дальневосточных тарифов. Уточняется, что это позволит экономить компании 1,9-3 млрд рублей в год, но повысит цены в Сибири на 1-2%.
Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ предложила поднять тарифы сетей для населения. Уточняется, что в этом регионе самые низкие энерготарифы в РФ. Они составляют 1,01 рублей за 1 кВт/ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт/ч. Группа оценила эффект в 3 млрд рублей в год.
En+ попросила повысить и максимальный уровень платежей за ЖКХ в Иркутской области. Предлагается повысить тарифы на горячую воду и теплоснабжение на 1%.
В Министерстве энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службе «Коммерсанту» не предоставили комментариев. В Минэкономики заявили, что поддерживают сокращение перекрестного субсидирования в Иркутской области.
Как сообщали Юга.ру, 18 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «РусАла». Ранее он согласился снизить свою долю в En+ и покинуть совет директоров компании после серии переговоров с Грегори Баркером. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ».
В феврале Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «РусАл» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.
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