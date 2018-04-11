Правительство может помочь «Русалу» с помощью санируемого Промсвязьбанка

Минфин пообещал помочь попавшей под санкции металлургической объединенной компании «Русал» краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк»

Как сообщали Юга.ру, второй по размеру в мире производитель алюминия «Русал» и его совладелец Олег Дерипаска попали в расширенный санкционный список США. После этого акции компании рухнули на 40%, «Русал» заявил о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств в связи с санкциями.

«Это борьба не с конкретным представителем бизнеса, это борьба за рынки, борьба с крупнейшими поставщиками цветных металлов, которую развернули деловые круги США. Развернули ограничения, развязали торговую войну с Китаем, сейчас и к нам используют неконкурентные методы борьбы», — заявил 11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев, слова которого приводит «Газета.ру», выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Министр финансов Антон Силуанов заявил сегодня, что правительство может помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью, например, через Промсвязьбанк.

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — цитирует министра «Ведомости».

При этом, по словам министра, входить в капитал «Русала» государство не собирается, речи о покупке части капитала не ведется, также пока не рассматривается вариант покупки алюминия в государственные резервы, передает ТАСС.

Меры государственной поддержки в отношении попавших под санкции компаний в настоящее время прорабатываются, добавил Силуанов.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходит санацию. В январе стало известно, что его превратят в банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Напомним, также под санкции попали подконтрольные Дерипаске Еn+, аккумулирующая энергетические и металлургические активы, группа «ГАЗ», холдинг «Базовый элемент», «Евросибэнерго». Все они были включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ». Под действие санкций также попал другой совладелец «Русала» Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что правительство поддержит попавшие под санкции компании.