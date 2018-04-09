«Русал» предупредил о возможных технических дефолтах из-за санкций США

Санкции в отношении «Русала», которые ввел Минфин США, могут негативно повлиять на бизнес компании

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Русала».

Поясняется, что, по оценке компании, санкции OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы. Сейчас компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. Компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах. По первичной оценке «Русала», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.

Акции «Русала» на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4%, их стоимость составила 2,72 доллара. Акции компании 6 апреля на торгах Московской биржи закрылись падением на 17,7% (до 28,31 рубля за бумагу).

Как сообщали Юга.ру, Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции США попали 38 человек и 15 компаний.