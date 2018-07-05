ЕС продлил санкции в отношении России на полгода

5 июля Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев

Экономические санкции против конкретных секторов экономики будут действовать до 31 января 2019 года. Решение приняли после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете 28—29 июня о состоянии выполнения Минских соглашений, пишет RT.

Санкции нацелены на финансовый, энергетический, оборонный секторы и предусматривают введение запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, запрет использования товаров двойного назначения для военных целей. Также России ограничат доступ к определенным технологиям и услугам, которые используют для добычи нефти. Об этом говорится в сообщении Евросоюза.

Как сообщали Юга.ру, 30 мая в Совете Федерации одобрили законопроект о контрсанкциях. В документе говорится, что Владимир Путин сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами.

Ранее совет Евросоюза до 23 июня 2019 года продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.

Как писали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно. 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».