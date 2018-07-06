Россия ввела дополнительные пошлины на ввоз строительной техники из США

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в отношении некоторых товаров из США будут применять повышенные пошлины

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Под компенсирующие меры попадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ограничения будут действовать в отношении товаров, аналоги которых производят в России. Размер пошлин повысят от 25% до 40%. Таким образом планируют поддерживать отечественную продукцию и заменить американские товары на рынке.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что ущерб от торговых ограничений со стороны США составил 537,6 млн долларов, а ущерб, который терпят поставщики из России — 87,6 млн долларов.

Отмечается, что через три года Россия сможет ввести дополнительные торговые ограничения на ввоз товаров из США, потому что нынешнее ответное повышение пошлин позволяет компенсировать лишь часть ущерба, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

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