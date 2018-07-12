Тренировочные базы ЧМ в Геленджике и Анапе передадут местным спортшколам

Спортивным школам Геленджика и Анапы к сентябрю планируют отдать стадионы, где тренировались команды — участницы чемпионата мира по футболу

Сейчас необходимы решения советов муниципальных образований и Законодательного собрания Краснодарского края, сообщил первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

После того, как все документы будут готовы, четыре стадиона (по два в Анапе и Геленджике) передадут воспитанникам детских спортшкол, передает портал оргкомитета «Россия-2018». Процесс довольно долгий, но к 1 сентября планируется завершить его, добавил Мясищев.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани во время мундиаля базировались национальные сборные из Исландии и Швеции (Кабардинка и Геленджик), Дании (Анапа), Испании (Краснодар) и команды Бразилии и Польши (Сочи).

В первый день чемпионата мира вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда пообещал отдать спортшколам стадионы в Сочи, Геленджике и Анапе.