Тренировочные базы ЧМ в Геленджике и Анапе передадут местным спортшколам

Краснодарский край

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Спортивным школам Геленджика и Анапы к сентябрю планируют отдать стадионы, где тренировались команды — участницы чемпионата мира по футболу

Сейчас необходимы решения советов муниципальных образований и Законодательного собрания Краснодарского края, сообщил первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

После того, как все документы будут готовы, четыре стадиона (по два в Анапе и Геленджике) передадут воспитанникам детских спортшкол, передает портал оргкомитета «Россия-2018». Процесс довольно долгий, но к 1 сентября планируется завершить его, добавил Мясищев.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани во время мундиаля базировались национальные сборные из Исландии и Швеции (Кабардинка и Геленджик), Дании (Анапа), Испании (Краснодар) и команды Бразилии и Польши (Сочи).

В первый день чемпионата мира вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда пообещал отдать спортшколам стадионы в Сочи, Геленджике и Анапе.

Анапа Геленджик Спортивное строительство Стадионы ЧМ-2018 Школа
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