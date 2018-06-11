Сборная Дании по футболу прибыла в Анапу

Краснодарский край

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В аэропорту Анапы 11 июня приземлился самолет с национальной сборной Дании, которая будет размещаться на курорте во время чемпионата мира по футболу

В отеле спортсменов традиционно встретили караваем, а также казачьими песнями и танцами.

© Фото из аккаунта twitter.com/dbulandshold
© Фото из аккаунта twitter.com/dbulandshold
© Фото из аккаунта twitter.com/dbulandshold
© Фото из аккаунта twitter.com/dbulandshold

Датчане поселятся в поселке Витязево в четырехзвездочном отеле Beton Brut в 700 метрах от берега Черного моря, а тренировки будут проходить на стадионе «Понтос». 

К приезду команды в Анапе установили указатели на английском языке, подготовили волонтеров и полностью перестроили тренировочную базу. В восьмиэтажном отеле сборная займет три этажа. В распоряжении футболистов будут два бассейна, тренажерный зал, термальный спа-комплекс, кинозал, несколько ресторанов и ночной клуб. В номерах футболистов разместили их фотографии.

Уже 12 июня в 10:30 команда под руководством Оге Харейде проведет открытую тренировку, передает «Российская газета».

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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Дании проведет матчи с Перу, Австралией и Францией.

Напомним, ранее в Краснодарский край прилетели сборные Испании, Исландии и Бразилии. Ожидается прибытие на Кубань сорных Польши и Швеции.

Анапа Футбол ЧМ-2018

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