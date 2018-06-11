Сборная Дании по футболу прибыла в Анапу

В аэропорту Анапы 11 июня приземлился самолет с национальной сборной Дании, которая будет размещаться на курорте во время чемпионата мира по футболу

В отеле спортсменов традиционно встретили караваем, а также казачьими песнями и танцами.

Датчане поселятся в поселке Витязево в четырехзвездочном отеле Beton Brut в 700 метрах от берега Черного моря, а тренировки будут проходить на стадионе «Понтос».

К приезду команды в Анапе установили указатели на английском языке, подготовили волонтеров и полностью перестроили тренировочную базу. В восьмиэтажном отеле сборная займет три этажа. В распоряжении футболистов будут два бассейна, тренажерный зал, термальный спа-комплекс, кинозал, несколько ресторанов и ночной клуб. В номерах футболистов разместили их фотографии.