Сборная Дании по футболу прибыла в Анапу
В аэропорту Анапы 11 июня приземлился самолет с национальной сборной Дании, которая будет размещаться на курорте во время чемпионата мира по футболу
В отеле спортсменов традиционно встретили караваем, а также казачьими песнями и танцами.
Датчане поселятся в поселке Витязево в четырехзвездочном отеле Beton Brut в 700 метрах от берега Черного моря, а тренировки будут проходить на стадионе «Понтос».
К приезду команды в Анапе установили указатели на английском языке, подготовили волонтеров и полностью перестроили тренировочную базу. В восьмиэтажном отеле сборная займет три этажа. В распоряжении футболистов будут два бассейна, тренажерный зал, термальный спа-комплекс, кинозал, несколько ресторанов и ночной клуб. В номерах футболистов разместили их фотографии.
Уже 12 июня в 10:30 команда под руководством Оге Харейде проведет открытую тренировку, передает «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Дании проведет матчи с Перу, Австралией и Францией.
Напомним, ранее в Краснодарский край прилетели сборные Испании, Исландии и Бразилии. Ожидается прибытие на Кубань сорных Польши и Швеции.
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