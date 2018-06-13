Сборная Польши прибыла в Сочи
В Сочи приземлился самолет с футболистами и тренерами сборной Польши
Подопечные Адама Навалки будут тренироваться на стадионе «Спутник-Спорт». Они проведут открытую тренировку 13 июня, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, кроме сборной Польши в Сочи базируется сборная Бразилии.
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