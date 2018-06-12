В Геленджик прибыла сборная Швеции по футболу

Краснодарский край

Распечатать

В аэропорт Геленджика приземлился самолет со сборной Швеции по футболу

Спортсмены будут тренироваться на стадионе «Спартак». Ни остановились в пятизвездочном отеле со спа-салоном, тренажерным залом, несколькими бассейнами. Гостям предложено 33 люкса.

По словам футболистов, они побывали в Геленджике минимум четыре раза. Они остались довольны качеством газона на стадионе, гостиница их привлекла близостью к аэропорту и тренировочной базе.

На «Спартаке» 12 июня в 19:00 пройдет открытая тренировка сборной. Первым матчем во время ЧМ для шведов станет поединок с Южной Кореей в Нижнем Новгороде 18 июня, сообщает «Российская газета».

Геленджик Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали застрявших на переправе туристов
В Геленджик прибыла сборная Швеции по футболу
Электричка Имеретинский курорт — Краснодар застряла под Туапсе из-за компьютерного сбоя — очевидцы
В Ростовской области на мель сел теплоход
В Сочи во время тренировки сборной Бразилии на поле выбежал болельщик
В Сочи на тренировке сборной Бразилии одному из футболистов разбили на голове яйцо

Лента новостей

Фоторепортажи

Сборная Испании обыграла Тунис в Краснодаре

Фоторепортаж

Статьи

«Этой куклы не должно быть в природе»

Интересная профессия: кукольник

Статьи

Пенсия в один клик

Рассказываем, как управлять пенсионными накоплениями онлайн

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале