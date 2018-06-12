В Геленджик прибыла сборная Швеции по футболу

В аэропорт Геленджика приземлился самолет со сборной Швеции по футболу

Спортсмены будут тренироваться на стадионе «Спартак». Ни остановились в пятизвездочном отеле со спа-салоном, тренажерным залом, несколькими бассейнами. Гостям предложено 33 люкса.

По словам футболистов, они побывали в Геленджике минимум четыре раза. Они остались довольны качеством газона на стадионе, гостиница их привлекла близостью к аэропорту и тренировочной базе.

На «Спартаке» 12 июня в 19:00 пройдет открытая тренировка сборной. Первым матчем во время ЧМ для шведов станет поединок с Южной Кореей в Нижнем Новгороде 18 июня, сообщает «Российская газета».