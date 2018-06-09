В Геленджике встретили сборную Исландии по футболу. Тоже хлебом-солью и казачьими песнями

Вечером 9 июня сборная Исландии по футболу прибыла в Геленджик, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу

«Мы прилетели в Россию на чемпионат мира!» — говорится в сообщении в официальном твиттере сборной.

Как сообщали Юга.ру, исландцы будут жить в отеле «Надежда», интерьеры которого, как писал журнал Reykjavík Grapevine, «пышностью не уступают Валгалле — обители скандинавских богов».

Тренироваться команда будет на стадионе «Олимп». Уже 10 июня подопечные Хеймира Хадльгримссона проведут там открытую тренировку.

Сборная Исландии впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля. В заявку команды вошли три игрока «Ростова» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон. На групповом этапе ЧМ-2018 исландцы сыграют с Аргентиной (16 июня в Москва), Нигерией (22 июня в Волгограде) и Хорватией (26 июня в Ростове-на-Дону).

Напомним, 7 июня на Кубань прибыла первая из шести команд-участниц ЧМ, которые будут базироваться на территории региона — сборная Испании. «Красные фурии» будут базироваться в Краснодаре. Геленджик в качестве базы также выбрала сборная Швеции, в Анапе будет базироваться сборная Дании, в Сочи — сборные Бразилии и Польши.