Сборную Бразилии встретили в Сочи иллюминацией флага не телебашне

Национальная сборная Бразилии по футболу ночью 11 июня в Сочи прилетела в Сочи на чемпионат мира

На курорт прибыла первая команда-участница мундиаля, которая во время турнира будет базироваться в Сочи. В фойе отеля пятикратным чемпионам мира преподнесли традиционный русский каравай. Ансамбль казачьей песни «Любо» встретил футболистов старинной казачьей песней.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. Команда Тите 17 июня сыграет в Ростове-на-Дону против Швейцарии, 22 июня в Санкт-Петербурге проведет матч с Коста-Рикой, и 27 июня в Москве встретится с Сербией.

Напомним, 7 июня в Краснодар прилетела первая из шести команд-участниц ЧМ, которые будут базироваться на Кубани — сборная Испании. Вечером 9 июня в Геленджик прибыла сборная Исландии. Также в Геленджике будет базироваться Швеция, в Анапе разместится сборная Дании, в Сочи — команды Бразилии и Польши.