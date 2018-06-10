Сборную Бразилии встретили в Сочи иллюминацией флага не телебашне

Краснодарский край

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Национальная сборная Бразилии по футболу ночью 11 июня в Сочи прилетела в Сочи на чемпионат мира

На курорт прибыла первая команда-участница мундиаля, которая во время турнира будет базироваться в Сочи. В фойе отеля пятикратным чемпионам мира преподнесли традиционный русский каравай. Ансамбль казачьей песни «Любо» встретил футболистов старинной казачьей песней.

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В честь прилета команды на сочинской телебашне зажгли художественную подсветку в виде бразильского флага.

Планируется, что 12 июня бразильцы проведут открытую тренировку на стадионе ФГБУ «Юг Спорт».

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. Команда Тите 17 июня сыграет в Ростове-на-Дону против Швейцарии, 22 июня в Санкт-Петербурге проведет матч с Коста-Рикой, и 27 июня в Москве встретится с Сербией.

Напомним, 7 июня в Краснодар прилетела первая из шести команд-участниц ЧМ, которые будут базироваться на Кубани — сборная Испании. Вечером 9 июня в Геленджик прибыла сборная Исландии. Также в Геленджике будет базироваться Швеция, в Анапе разместится сборная Дании, в Сочи — команды Бразилии и Польши.

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Сочи Футбол ЧМ-2018

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