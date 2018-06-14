Спортивную инфраструктуру ЧМ-2018 в Краснодарском крае пообещали отдать спортшколам

После окончания чемпионата мира по футболу тренировочные площадки передадут спортивным школам Кубани, сказал вице-губернатор Долуда

Тренировочные площадки по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева передадут воспитанникам детских спортивных школ, сообщает администрация Краснодарского края.



«После чемпионата мира по футболу Сочи получит реконструированный стадион «Фишт» и тренировочные базы с футбольными полями в Сочи, Геленджике и Анапе», — сказал вице-губернатор Кубани Николай Долуда на пресс-конференции в Сочи.



Все тренировочные площадки, на которых размещаются сборные шести стран, прошли категорирование и получили паспорта безопасности.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае решили разместиться несколько ведущих сборных мира. Базы команд будут располагаться в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе.