Спортивную инфраструктуру ЧМ-2018 в Краснодарском крае пообещали отдать спортшколам

Краснодарский край

Распечатать

После окончания чемпионата мира по футболу тренировочные площадки передадут спортивным школам Кубани, сказал вице-губернатор Долуда

Тренировочные площадки по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева передадут воспитанникам детских спортивных школ, сообщает администрация Краснодарского края.

«После чемпионата мира по футболу Сочи получит реконструированный стадион «Фишт» и тренировочные базы с футбольными полями в Сочи, Геленджике и Анапе», — сказал вице-губернатор Кубани Николай Долуда на пресс-конференции в Сочи.

Все тренировочные площадки, на которых размещаются сборные шести стран, прошли категорирование и получили паспорта безопасности.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае решили разместиться несколько ведущих сборных мира. Базы команд будут располагаться в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе.

Николай Долуда Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Первый гол ЧМ-2018 забил игрок «Краснодара» Газинский
Депутаты ЗСК разработали новый краевой закон о джипинге
В Тимашевском районе элеватор принял первую машину с зерном нового урожая
Газинский и Смолов выйдут в стартовом составе первого матча ЧМ-2018
Спортивную инфраструктуру ЧМ-2018 в Краснодарском крае пообещали отдать спортшколам
В Сочи к ЧМ нарисовали портрет Льва Яшина на стене многоэтажки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале