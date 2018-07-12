Хорватский футболист Вида извинился перед российскими болельщиками за слова «Слава Украине!»
Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида после полуфинального матча со сборной Англии принес извинения российским болельщикам
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Команда Хорватии 11 июля на стадионе «Лужники» обыграла сборную Англии и стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. Во время матча болельщики освистывали Виду и неодобрительно шумели, когда он получал мяч.
«Я знаю, что сделал ошибку и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках», — сказал Вида корреспонденту телеканала «Россия 24» после игры.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич произносит слова «Слава Украине!», адресованные болельщикам киевского «Динамо», в котором футболисты вместе выступали в 2013 — 2017 годах. Хорватский футбольный союз 9 июля принял решение отстранить Вукоевича, Вида получил предупреждение от ФИФА.
ФИФА 11 июля вынесла второе по счету предупреждение Хорватскому футбольному союзу — за баннер националистического характера, который болельщики команды подняли 16 июня на матче против Нигерии.
Как сообщали Юга.ру, 10 июля французская национальная сборная обыграла Бельгию и вышла в финал. Матч за первое место в турнире состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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