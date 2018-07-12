Хорватский футболист Вида извинился перед российскими болельщиками за слова «Слава Украине!»

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида после полуфинального матча со сборной Англии принес извинения российским болельщикам

Команда Хорватии 11 июля на стадионе «Лужники» обыграла сборную Англии и стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. Во время матча болельщики освистывали Виду и неодобрительно шумели, когда он получал мяч.

«Я знаю, что сделал ошибку и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках», — сказал Вида корреспонденту телеканала «Россия 24» после игры.