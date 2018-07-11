ФИФА вынесла Хорватии еще одно предупреждение

Международная федерация футбола вынесла второе по счету предупреждение Хорватскому футбольному союзу — за баннер националистического характера, который болельщики команды подняли на матче против Нигерии

Об этом сообщил на пресс- конференции глава департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА.

Инцидент произошел 16 июня в Калининграде. Хорватские болельщики пронесли на стадион запрещенный баннер усташей — хорватских националистов, воевавших на стороне фашистской Германии во времена Второй мировой войны.

«В случае, когда один плакат держал один хорватский болельщик, последовало предупреждение, а не штраф, потому что нам об этом сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза, они идентифицировали этот баннер. Именно сама национальная ассоциация футбола предоставила нам такую информацию. Они не хотели ничего спрятать от нас, из-за этого было такое решение», — цитирует Аддиеке ТАСС.

Ранее исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Пиара Повар сообщил, что не получал жалоб относительно проявления любого вида дискриминации на чемпионате мира 2018 года в России, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее ФИФА вынесла предупреждение хорватскому защитнику Домагою Виде, который совместно с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записал видео, на котором произносит слова «Слава Украине!». Их он адресовал болельщикам киевского «Динамо», в котором футболисты вместе выступали в 2013-2017 годах. Вукоевича, который работает помощником тренерского штаба, отстранили от ЧМ.