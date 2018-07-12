ФИФА попросила меньше показывать красивых болельщиц в трансляциях матчей
Международная федерация футбола собирается попросить телевещателей сократить количество планов с привлекательными фанатками во время трансляций матчей чемпионата мира
С такой просьбой к вещателям обратился глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки. Призыв снизить число планов с девушками в трансляциях связан с антидискриминационной кампанией, которую ведет ФИФА, передает RT.
Аддиеки назвал рекомендацию ФИФА «нормальной эволюцией» и отметил существенное улучшение политики российских телевещателей в этом вопросе, сообщает Associated Press.
Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальный поединок состоится на арене московских «Лужников», в нем встретятся сборные Франции и Хорватии. Днем ранее на стадионе «Санкт-Петербург» Англия и Бельгия проведут матч за третье место.
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