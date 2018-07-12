ФИФА попросила меньше показывать красивых болельщиц в трансляциях матчей

Международная федерация футбола собирается попросить телевещателей сократить количество планов с привлекательными фанатками во время трансляций матчей чемпионата мира

С такой просьбой к вещателям обратился глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки. Призыв снизить число планов с девушками в трансляциях связан с антидискриминационной кампанией, которую ведет ФИФА, передает RT.

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