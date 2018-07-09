Два участника сборной Хорватии записали видео со словами «Слава Украине». Вукоевич отстранен от ЧМ, Вида получил предупреждение от ФИФА

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Хорватский футбольный союз 9 июля принял решение отстранить помощника тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича от участия в чемпионате мира

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Как сообщали Юга.ру, 7 июля хорваты по пенальти обыграли сборную России в поединке за выход в полуфинал чемпионата мира.

После матча защитник Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали совместное видео, на котором Вида произносит слова «Слава Украине!», адресованные болельщикам киевского «Динамо», в котором футболисты вместе выступали в 2013-2017 годах. После завершения спортивной карьеры Вукоевич стал менеджером украинского клуба.

После публикации ролика Домагой Вида заявил, что в его словах не было политики.

«Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо". Я люблю русских, люблю украинцев», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Вукоевич, комментируя свои слова, сказал, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку с Украины».

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В итоге Вида получил официальное предупреждение от ФИФА и избежал дисквалификации. Вукоевич выведен из состава делегации на ЧМ, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза. Таким образом Хорватия извиняется перед российской общественностью, передает RT.

Украина ФИФА Футбол ЧМ-2018

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