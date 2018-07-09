Два участника сборной Хорватии записали видео со словами «Слава Украине». Вукоевич отстранен от ЧМ, Вида получил предупреждение от ФИФА

Хорватский футбольный союз 9 июля принял решение отстранить помощника тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича от участия в чемпионате мира

Как сообщали Юга.ру, 7 июля хорваты по пенальти обыграли сборную России в поединке за выход в полуфинал чемпионата мира. После матча защитник Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали совместное видео, на котором Вида произносит слова «Слава Украине!», адресованные болельщикам киевского «Динамо», в котором футболисты вместе выступали в 2013-2017 годах. После завершения спортивной карьеры Вукоевич стал менеджером украинского клуба.

После публикации ролика Домагой Вида заявил, что в его словах не было политики. «Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо". Я люблю русских, люблю украинцев», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс». Вукоевич, комментируя свои слова, сказал, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку с Украины».