В Туапсе задержали члена «Эковахты» по делу о терроризме. Что говорят в правозащитной организации?

1 октября пресс-служба ФСБ по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что в Туапсе задержали активиста «Эковахты по Северному Кавказу» 1983 года рождения. Мужчину подозревают в участии в террористической организации. В релизе ведомства имя не указано, но СМИ сообщили, что речь о Денисе Матвееве

По версии следствия, он собирался уехать в Украину и вступить в ряды запрещенной структуры. Перед этим, как утверждают в ведомстве, он выполнял задание кураторов — распространял в интернете провокационную информацию.

Задержанный признал вину и дал показания. Его заключили под стражу.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация. Действует на юге России с 1997 года. Получила известность благодаря акциям с «зеленой» тематикой и разоблачительным публикациям о застройке охраняемых территорий. С 2016 по 2018 год числилась иноагентом, но сумела оспорить и снять этот статус. Организацию возглавляет Андрей Рудомаха.