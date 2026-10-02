В Туапсе задержали члена «Эковахты» по делу о терроризме. Что говорят в правозащитной организации?
ФСБ задержала на Кубани члена эковахты за участие в террористической организации
1 октября пресс-служба ФСБ по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что в Туапсе задержали активиста «Эковахты по Северному Кавказу» 1983 года рождения. Мужчину подозревают в участии в террористической организации. В релизе ведомства имя не указано, но СМИ сообщили, что речь о Денисе Матвееве
По версии следствия, он собирался уехать в Украину и вступить в ряды запрещенной структуры. Перед этим, как утверждают в ведомстве, он выполнял задание кураторов — распространял в интернете провокационную информацию.
Задержанный признал вину и дал показания. Его заключили под стражу.
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация. Действует на юге России с 1997 года. Получила известность благодаря акциям с «зеленой» тематикой и разоблачительным публикациям о застройке охраняемых территорий. С 2016 по 2018 год числилась иноагентом, но сумела оспорить и снять этот статус. Организацию возглавляет Андрей Рудомаха.
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2 октября Юга.ру опубликовали колонку главы «Эковахты» Андрея Рудомахи. В ней он заявил, что Дениса Матвеева задержали еще в августе. После этого мужчину исключили из организации.
В той же публикации Рудомаха обратился к главе УФСБ по Краснодарскому краю с просьбой направить силы на расследование экологических преступлений.
Как писали Юга.ру, cуд приговорил к восьми годам колонии мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ в Краснодаре.