Представлена новая схема движения на подходах к Крымскому мосту

Госкомитет дорожного хозяйства Крыма опубликовал новую схему движения транспорта по автоподходам к Керченской паромной переправе и Крымскому мосту

Все легковые автомобили и пассажирские автобусы смогут без ограничений двигаться на подходах к Крымскому мосту. Транспорт, который едет со стороны Симферополя на Крымский мост, сможет добраться до него по автоподходу, повернув направо в районе развязки на пересечении автодороги Феодосия — Керчь и подхода к мосту. Эта схема не будет распространяться на большегрузы.

Легковушки и пассажирские автобусы смогут доехать до городов Крыма со стороны Крымского моста, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до развязки и далее по дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с развязки в направлении Симферополя. Чтобы доехать до Керчи, следует свернуть направо с развязки в направлении «Керчь».

Чтобы вернуться на мост, нужно с транспортной развязки свернуть направо в направлении «Керчь» и развернуться на кольце в 6,5 км от развязки на Шлагбаумской площади на пересечении улиц Чкалова и Комарова. На самой развязке разворот запрещен. Кроме того, от Крымского моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены, отметили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.