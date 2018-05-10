Представлена новая схема движения на подходах к Крымскому мосту
Госкомитет дорожного хозяйства Крыма опубликовал новую схему движения транспорта по автоподходам к Керченской паромной переправе и Крымскому мосту
Новая схема начнет действовать после того, как запустят транспортный перехода через Керченский пролив.
Все легковые автомобили и пассажирские автобусы смогут без ограничений двигаться на подходах к Крымскому мосту. Транспорт, который едет со стороны Симферополя на Крымский мост, сможет добраться до него по автоподходу, повернув направо в районе развязки на пересечении автодороги Феодосия — Керчь и подхода к мосту. Эта схема не будет распространяться на большегрузы.
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Легковушки и пассажирские автобусы смогут доехать до городов Крыма со стороны Крымского моста, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до развязки и далее по дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с развязки в направлении Симферополя. Чтобы доехать до Керчи, следует свернуть направо с развязки в направлении «Керчь».
Чтобы вернуться на мост, нужно с транспортной развязки свернуть направо в направлении «Керчь» и развернуться на кольце в 6,5 км от развязки на Шлагбаумской площади на пересечении улиц Чкалова и Комарова. На самой развязке разворот запрещен. Кроме того, от Крымского моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены, отметили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
Грузовики массой более 3,5 т смогут добраться в Краснодарский край через паромную переправу, повернув налево в районе развязки на пересечении дороги Феодосия — Керчь и автоподхода к мосту. Планируется, что грузовики пустят на Крымский мост в октябре 2018 года. До этого проезд для них будет закрыт.
Как сообщали Юга.ру, движение легковых машин и пассажирских автобусов по Крымскому мосту откроют в середине мая, грузовики по нему пустят в октябре.
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