Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет

Краснодарский край, Крым

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост простоит без ремонта минимум 100 лет

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Ротенберг является руководителем компании «Стройгазмонтаж», которая выступает генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Он рассказал, сколько может простоять мост без ремонта.

«Он простоит 100 лет — это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались возводить. Сейчас четвертый раз мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост снесло. Сейчас это все учитывали», — пояснил бизнесмен.

По словам Ротенберга, сложности при работе на объекте были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться. Он уточнил, что в общей сложности на 84 суток работы приостанавливали из-за непогоды. 

Глава компании-подрядчика признался, что было бы жалко распустить команду профессионалов, приехавших из разных регионов.

«То, что мы будем продолжать трудиться, это безусловно», — отметил он.

Ротенберг добавил, что есть планы на будущие проекты, информация о которых пока не разглашается, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Официально движение по мосту было открыто 16 мая.

Крымский мост Строительство

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