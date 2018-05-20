Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост простоит без ремонта минимум 100 лет

Ротенберг является руководителем компании «Стройгазмонтаж», которая выступает генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Он рассказал, сколько может простоять мост без ремонта.

«Он простоит 100 лет — это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались возводить. Сейчас четвертый раз мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост снесло. Сейчас это все учитывали», — пояснил бизнесмен.

По словам Ротенберга, сложности при работе на объекте были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться. Он уточнил, что в общей сложности на 84 суток работы приостанавливали из-за непогоды.

Глава компании-подрядчика признался, что было бы жалко распустить команду профессионалов, приехавших из разных регионов.

«То, что мы будем продолжать трудиться, это безусловно», — отметил он.

Ротенберг добавил, что есть планы на будущие проекты, информация о которых пока не разглашается, сообщает «Интерфакс».