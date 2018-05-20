Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост простоит без ремонта минимум 100 лет
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Ротенберг является руководителем компании «Стройгазмонтаж», которая выступает генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Он рассказал, сколько может простоять мост без ремонта.
«Он простоит 100 лет — это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались возводить. Сейчас четвертый раз мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост снесло. Сейчас это все учитывали», — пояснил бизнесмен.
По словам Ротенберга, сложности при работе на объекте были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться. Он уточнил, что в общей сложности на 84 суток работы приостанавливали из-за непогоды.
Глава компании-подрядчика признался, что было бы жалко распустить команду профессионалов, приехавших из разных регионов.
«То, что мы будем продолжать трудиться, это безусловно», — отметил он.
Ротенберг добавил, что есть планы на будущие проекты, информация о которых пока не разглашается, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Официально движение по мосту было открыто 16 мая.
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