В Сочи во время ЧМ в четыре раза увеличился спрос на кокошники
В Сочи с начала проведения чемпионата мира по футболу в четыре раза выросли продажи кокошников
Смотрите фоторепортаж:
В период матчей Россия — Саудовская Аравия (11-17 июня) и Россия — Хорватия (2-8 июля) футбольные фанаты покупали кокошники в городах проведения чемпионата в пять раз чаще, чем в обычное время. Популярнее всего они были в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Около 80% проданных в регионе кокошников реализовали на территории Сочи, а средний чек увеличился на 40% — до 1 тыс. рублей, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Отмечается, что в июне максимальная цена на кокошники составляла 1,5 тыс. рублей, в июле — 3 тыс. рублей. Самыми востребованными оказались головные уборы красного цвета с лентами.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 15 июня по 15 июля. Сборная России переиграла сборную Египта в матче второго тура группового этапа мундиаля, обеспечив себе выход в плей-офф. После серии пенальти 1 июня команда России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал. По итогам матча с Хорватией, который состоялся 7 июля, Россия не прошла в полуфинал турнира.
Сборная Франции 10 июля обыграла сборную Бельгии и стала первым финалистом турнира. Матч Хорватии с Англией за выход в полуфинал состоится 11 июля в Москве.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.