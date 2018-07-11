В Сочи во время ЧМ в четыре раза увеличился спрос на кокошники

В Сочи с начала проведения чемпионата мира по футболу в четыре раза выросли продажи кокошников

В период матчей Россия — Саудовская Аравия (11-17 июня) и Россия — Хорватия (2-8 июля) футбольные фанаты покупали кокошники в городах проведения чемпионата в пять раз чаще, чем в обычное время. Популярнее всего они были в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Около 80% проданных в регионе кокошников реализовали на территории Сочи, а средний чек увеличился на 40% — до 1 тыс. рублей, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что в июне максимальная цена на кокошники составляла 1,5 тыс. рублей, в июле — 3 тыс. рублей. Самыми востребованными оказались головные уборы красного цвета с лентами.