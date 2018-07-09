Пострадавшим от града жителям Тимашевского района выплатили 13,9 млн рублей

В Тимашевском районе проводят аварийно-восстановительные работы после урагана

Исполняющий обязанности главы Тимашевского района Андрей Палий сообщил, что в ликвидации ЧС задействовали 443 человека и 55 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Министр ГО и ЧС Сергей Капустин пояснил, что адресную помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим оказывают бригады спасателей и волонтеры.

В станице Новокорсунской меняют кровлю домов, вывозят мусор. Рабочие демонтировали кровлю участковой больницы, школы № 3 и дома культуры. Идут работы в многоквартирных домах. Полностью кровельным материалом накрыли 106 домов.

Жителям Тимашевского района, чье жилье пострадало от непогоды, уже выплатили 13,9 млн рублей. По 120 тыс. рублей уже получили 128 человек.

Как сообщали Юга.ру, из-за урагана и града в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах были повреждены около 2 тыс. домов и более десяти социально значимых объектов.

В Тимашевском районе жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана 30 июня, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что, по прогнозам, близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в этот день встретились с жителями пострадавших домов.

Депутаты райсовета Тимашевского района установили, что местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды выплатят по 50 тыс. рублей. Кондратьев принял решение увеличить единовременную выплату до 120 тыс. рублей на домовладение.