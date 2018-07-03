В Тимашевском районе владельцам пострадавших от града домов выплатят по 50 тыс. рублей
Депутаты Райсовета Тимашевского района установили размер единовременной материальной помощи местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды
Об этом рассказал на встрече с губернатором региона глава Тимашевского района Алексей Житлов. По его словам, получить компенсацию могут собственники жилых помещений, поврежденных в результате ЧС. Размер единовременной помощи достигает 50 тыс. рублей.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, край поможет району. Средства выделят из резервного фонда, потому что на федеральном уровне выплаты не предусмотрены. Деньги распределят между пострадавшими муниципалитетами.
«Бюджет — это деньги всех жителей. И поскольку град не входит в перечень ЧС, за который предусмотрены федеральные выплаты, мы приняли решение помогать силами краевого бюджета. Всем собственникам пострадавших в результате ЧС домов будут оперативно выплачены компенсации», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, 3 июля жители станицы Новокорскунской, чьи дома пострадали от непогоды, перекрыли трассу. Они требовали скорейшей выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией. По мнению протестовавших, процесс распределения и выплаты искусственно затягивается. На встречу со станичниками приехал Кондратьев.
Из-за урагана и града в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах были повреждены около 2 тыс. домов и более десяти социально-значимых объектов. Из краевого бюджета выделено около 150 млн рублей на компенсации пострадавшим.
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