В Тимашевском районе владельцам пострадавших от града домов выплатят по 50 тыс. рублей

Депутаты Райсовета Тимашевского района установили размер единовременной материальной помощи местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды

Об этом рассказал на встрече с губернатором региона глава Тимашевского района Алексей Житлов. По его словам, получить компенсацию могут собственники жилых помещений, поврежденных в результате ЧС. Размер единовременной помощи достигает 50 тыс. рублей.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, край поможет району. Средства выделят из резервного фонда, потому что на федеральном уровне выплаты не предусмотрены. Деньги распределят между пострадавшими муниципалитетами.

«Бюджет — это деньги всех жителей. И поскольку град не входит в перечень ЧС, за который предусмотрены федеральные выплаты, мы приняли решение помогать силами краевого бюджета. Всем собственникам пострадавших в результате ЧС домов будут оперативно выплачены компенсации», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.