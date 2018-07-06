Глава Тимашевского района подал в отставку

Глава Тимашевского района Алексей Житлов 6 июля подал в отставку

«По нашей информации, глава Тимашевского района действительно написал заявление об уходе со своей должности по собственному желанию. Это произошло сегодня, 6 июля. Это личное решение Алексея Житлова», — подтвердили порталу Юга.ру в департаменте внутренней политики Краснодарского края.

Алексей Житлов возглавил Тимашевский район в 2012 году. Его переизбрали главой муниципалитета в 2017 году.

Как сообщали Юга.ру, в Тимашевском районе жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана 30 июня, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что, по прогнозам, близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в этот день встретились с жителями пострадавших домов.

Депутаты райсовета Тимашевского района установили размер единовременной материальной помощи местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды. Гражданам выплатят по 50 тыс. рублей. Кондратьев принял решение увеличить единовременную выплату до 120 тыс. рублей на домовладение.