Пострадавшие от града жители Новокорсунской перекрыли трассу. И к ним приехал губернатор
В Тимашевском районе жители станицы Новокорскунской, чьи дома пострадали от непогоды, перекрыли трассу
В соцсетях очевидцы сообщили, что станичники перекрыли трассу Тимашевск — Кореновск. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что по прогнозам близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов.
«По их мнению, процесс искусственно затягивается и выплаты не производятся. Также их возмущает резкий рост цен — они уверены, что коммерсанты пытаются нажиться на бедствии», — сообщается в инстаграме «Туподар™ — Краснодар».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко встретились с жителями пострадавших домов.
«Я хочу во всем разобраться. Отремонтировать все пострадавшие дома и дать возможность людям забыть про ЧС — наша стратегическая задача. Деньги выделены, начинайте работы уже сегодня, главное быстро устранить повреждения и вернуть людей к привычному укладу», — цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации.
Андрей Алексеенко у себя в фейсбуке написал, что придется ликвидировать последствия непогоды в режиме ручного управления, «если местная власть не в состоянии взять ситуацию под контроль».
«Будем разбираться со всеми вопросами, которые привели к социальному взрыву. Окончательные выводы и решения примем после детального разбора ситуации», — написал первый вице-губернатор.
Позже он удалил этот пост.
Из-за урагана и града в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах были повреждены около 2 тыс. домов и более десяти социально-значимых объектов. В районах восстановили электро- и газоснабжение, от упавших деревьев расчистили дороги. На местах комиссии проводят оценку причиненного ущерба. Из краевого бюджета выделено порядка 150 млн рублей на компенсации пострадавшим в результате ЧС.
Жители станицы Новокорсунской, где два дняназад от сильнейшего града прстрадали около 2000 домовладений, перекрыли автодорогу Тимашевск — Кореновск. Они требуют скорейшей выплаты компенсаций, выделенных администраций края, так как по прогнозам близки дожди, а им нужно восстановить кровли домов. По их мнению, процесс искусственно затягивается и выплаты не производятся. Также их возмущает резкий рост цен — они уверены, что коммерсанты пытаются нажиться на бедствии. Видео на 3 минуты смотрите на нашем ютуб-канале youtube.com/typodar и в IGTV @typodar. Бюджет Краснодарского края, по словам губернатора, направил 150 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим во время града. 30 июня на территории Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов выпал град, в результате были повреждены кровли частных домов, бизнес- и муниципальных зданий, автомобили. В десяти муниципалитетах пострадали сельхозугодия. Для проведения восстановительных работ в регионе создали оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Видео ★ @typical_timashevsk. #Новокорсунская #ЧПКубарь #ЧП #Митинг #Пикет #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк
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