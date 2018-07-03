Пострадавшие от града жители Новокорсунской перекрыли трассу. И к ним приехал губернатор

В Тимашевском районе жители станицы Новокорскунской, чьи дома пострадали от непогоды, перекрыли трассу

В соцсетях очевидцы сообщили, что станичники перекрыли трассу Тимашевск — Кореновск. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что по прогнозам близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов.

«По их мнению, процесс искусственно затягивается и выплаты не производятся. Также их возмущает резкий рост цен — они уверены, что коммерсанты пытаются нажиться на бедствии», — сообщается в инстаграме «Туподар™ — Краснодар».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко встретились с жителями пострадавших домов.

«Я хочу во всем разобраться. Отремонтировать все пострадавшие дома и дать возможность людям забыть про ЧС — наша стратегическая задача. Деньги выделены, начинайте работы уже сегодня, главное быстро устранить повреждения и вернуть людей к привычному укладу», — цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации.