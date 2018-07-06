И. о. главы Тимашевского района назначили Андрея Палия

Исполняющим обязанности главы Тимашевского района 6 июля назначили Андрея Палия

Как сообщали Юга.ру, глава Тимашевского района Алексей Житлов 6 июля подал в отставку.

В Тимашевском районе жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана 30 июня, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что, по прогнозам, близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в этот день встретились с жителями пострадавших домов.

Депутаты райсовета Тимашевского района установили размер единовременной материальной помощи местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды. Гражданам выплатят по 50 тыс. рублей. Кондратьев принял решение увеличить единовременную выплату до 120 тыс. рублей на домовладение.