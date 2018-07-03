В Тимашевском районе увеличили сумму компенсации для пострадавших от града

В Тимашевском районе продолжаются восстановительные работы после сильного града в станице Новокорсунской

Глава района Алексей Житлов распределил улицы станицы между заместителями, они отвечают за ход работ. На особом контроле помощь в восстановлении кровли одиноким, инвалидам, престарелым. Работают 20 ремонтных бригад.

«Сегодня в станице прошел сход граждан, на котором присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев и его заместители. Выслушав станичников, глава региона принял решение увеличить ранее определенную сумму краевых средств на единовременную выплату. Теперь она составляет 120 тыс. рублей на домовладение», — рассказали Юга.ру в пресс-службе администрации Тимашевского района.

Жителей пострадавших домов бесплатно обеспечивают пленкой, чтобы закрыть крыши на случай дождя. Все торговые объекты Тимашевского района по обеспечению кровельными материалами работают в оперативном режиме.

«В оперативном штабе продолжается прием пакета документов от граждан на оказание единовременной материальной помощи. Телефон штаба: 3-44-64», — добавили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти обещали выплатить владельцам пострадавших от града домов по 50 тыс. рублей.

Жители станицы Новокорскунской, чьи дома пострадали от непогоды, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций. Из-за урагана и града в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах были повреждены около 2 тыс. домов и более десяти социально-значимых объектов.