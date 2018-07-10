Светлана Бессараб: Профсоюзы Кубани формируют предложения по пенсионной реформе

Лидер профсоюзов Кубани и депутат Госдумы от фракции «Единой России» Светлана Бессараб специально для Юга.ру прокомментировала законопроект о повышении пенсионного возраста

Достаточно долго страна была уверена, что увеличение пенсионного возраста не понадобится — поделилась Бессараб. «Все надеялись, что есть резервы, которые позволят восполнить дефицит пенсионного фонда. Вместе с тем систематическое, перманентное реформирование пенсионной системы наглядно иллюстрировало наличие существенных проблем. Ведь то, что хорошо работает, в реформировании не нуждается. Сегодня эксперты утверждают, что повышение пенсионного возраста — неизбежный процесс», — заявила Бессараб. Лидер Профсоюзов Кубани поделилась аналитическими данными, которыми апеллирует правительство — в первую очередь это увеличение количества пенсионеров.

«По оценкам аналитиков, все население земли постепенно стареет: детей рождается меньше, чем, например, 100 и даже 50 лет тому назад. Но есть и положительные аспекты: мы стали жить дольше, улучшилось качество жизни, а уровень медицины позволил избежать потерь населения от болезней, которые еще полвека назад были неизлечимы. Все эти факторы приводят к естественному старению населения, в том числе и в нашей стране. По данным статистики, перед Великой Отечественной войной, в 1941 году, население нашей страны составляло 200 млн человек, пенсионеров насчитывалось всего 5 млн. В 1956 году на пенсии было уже 18 млн, но на каждого пенсионера при этом приходилось по четыре работающих. Сегодня в России более 46 млн граждан являются получателями пенсии. Без учета неформально занятых на каждого пенсионера приходится по 1,8 работающих, за которых работодатели отчисляют взносы в фонд обязательного пенсионного страхования. Экономисты утверждают, что в случае привлечения всех "теневых" тружеников в экономику в стране будет 2,2 — 2,3 трудящихся на каждого, получающего пенсию», — приводит статистику Бессараб.

Кроме того, в правительстве говорят об уменьшении числа работающих россиян вследствие демографического кризиса девяностых годов. «Сегодня пенсионного возраста (55/60 лет) достигли граждане, рожденные в 50–60-х годах прошлого столетия, времени демографического подъема и естественного прироста населения страны. При этом в экономику придет малочисленное поколение конца 80-х — начала 90-х годов, времени настоящего провала рождаемости. Получается, счет опять не в пользу пенсионеров. Простые расчеты показывают, что снижение количества работающих приведет к увеличению дефицита средств пенсионного фонда. Подобная статистика создает серьезные трудности, поскольку именно обязательные страховые отчисления являются основным источником выплат пенсий. Чем меньше работающих, тем больше дефицит пенсионного фонда. Сегодня он восполняется средствами ФНБ, который, в свою очередь, наполняется с продажи нефти. Вероятно, длительные высокие цены на нефть позволили нам надеяться на постоянное восполнение бюджетных дыр пенсионного фонда. Сегодня есть понимание того, что средства ФНБ нам нужны не только на пенсии, но и на образование, науку, медицину, социальные программы», — заявила Бессараб.

При этом лидер профсоюзов Кубани отмечает, что существует понимание, что простого повышения пенсионного возраста для разрешения всех проблем явно недостаточно. «Необходимо принять пакетные меры для снижения неформальной занятости, создания новых рабочих мест, обеспечения переподготовки кадров, чтобы не изучать языки программирования в 55 лет, но и не дворниками работать. К примеру, в России на пенсию в следующем году выходят примерно 1,6 млн человек. Необходимо понимать, есть ли вакансии для этих людей и тех, кто придет в экономику вновь. А в последующие годы? При этом значительный прирост трудовых ресурсов не должен повлечь снижения зарплат, напротив, необходимо создать условия для их роста. Именно поэтому профсоюзы формируют предложения, осуществляют сбор мнений от всех профсоюзных организаций и трудовых коллективов страны. И пока эти мнения не в пользу предложенного законопроекта. Только на Кубани прошло уже более 700 профсоюзных собраний. Работающие требуют широкого обсуждения и честного диалога для обеспечения социальных гарантий. Предстоит большая работа. Дополнительно необходим целый пакет законов, совершенствующих российскую пенсионную систему, которые бы включали: меры по стимулированию увеличения заработной платы, ратификацию 102-й Конвенции МОТ, устанавливающей нижнюю планку пенсии — 40% от утраченного заработка, пересмотр методики определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских услуг, принятие программы по поддержке трудоустройства людей предпенсионного возраста, по их переобучению, повышению квалификации, гарантии предоставления первого рабочего места для выпускников профессиональных учебных заведений и трудоустройства молодежи», — заявила Бессараб.