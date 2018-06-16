В Кремле думают над смягчением пенсионной реформы — «Ведомости»

Управление президента по внутренней политике обеспокоено реакцией населения на новую пенсионную реформу

Власти собирают данные из регионов и обеспокоены возможными протестами, рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. В Кремле обсуждают разные способы минимизации негативной реакции, но какие именно, источник не уточнил.

Другой источник газеты считает, что в зависимости от реакции населения власти могут даже смягчить параметры реформы: возможно снизят предельную планку, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличат переходный период.

Еще один источник, близкий к Кремлю, утверждает, что смягчение реформы произойдет точно. Обычно в Госдуму вносят наиболее жесткий вариант законопроекта, а потом немного смягчают его, чтобы успокоить общественность, пишут «Ведомости».