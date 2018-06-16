В Кремле думают над смягчением пенсионной реформы — «Ведомости»
Управление президента по внутренней политике обеспокоено реакцией населения на новую пенсионную реформу
Власти собирают данные из регионов и обеспокоены возможными протестами, рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. В Кремле обсуждают разные способы минимизации негативной реакции, но какие именно, источник не уточнил.
Другой источник газеты считает, что в зависимости от реакции населения власти могут даже смягчить параметры реформы: возможно снизят предельную планку, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличат переходный период.
Еще один источник, близкий к Кремлю, утверждает, что смягчение реформы произойдет точно. Обычно в Госдуму вносят наиболее жесткий вариант законопроекта, а потом немного смягчают его, чтобы успокоить общественность, пишут «Ведомости».
Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года.
«Предлагается ввести длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — пояснил премьер-министр.
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