Петицию против повышения пенсионного возраста подписали почти 1,5 млн человек

На сайте change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста

Автором петиции стало общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Объединение просит президента РФ Владимира путина, правительство и Федеральное собрание не допустить повышение пенсионного возраста, с участием профсоюзов начать обсуждение мер, которые способны поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.

Похожая петиция, поддержанная объединением, появилась на сайте Российской общественной инициативы. За инициативу подали 102,8 тыс. голосов. По закону экспертная группа при правительстве теперь должна рассмотреть эту инициативу.

Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года. Позже управление президента по внутренней политике обеспокоилосьреакцией населения на реформу и задумалось о ее смягчении.

Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе.