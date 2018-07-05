Из Москвы в Сочи назначили дополнительный поезд для болельщиков матча Россия — Хорватия

На маршруте Москва — Имеретинский курорт запустят дополнительный поезд для болельщиков, которые приедут на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией

Поезд отправится 5 июля с железнодорожного вокзала Москва Казанская в 12:16. На станцию Имеретинский курорт он прибудет 7 июля в 7:05. Поезд сделает остановки 6 июля на станциях: Лихой — в 7:18, Первомайской — в 11:37, Краснодар-1 — в 6:46, в Горячем Ключе — в 19:02. Состав также остановится 7 июля на станциях Туапсе, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер, сообщили в пресс-службе СКЖД.

В поезде будет вагон-ресторан и 15 купейных вагонов. Они оснащены кондиционерами и биотуалетами.