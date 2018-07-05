Из Москвы в Сочи назначили дополнительный поезд для болельщиков матча Россия — Хорватия
На маршруте Москва — Имеретинский курорт запустят дополнительный поезд для болельщиков, которые приедут на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией
Читайте также:
Поезд отправится 5 июля с железнодорожного вокзала Москва Казанская в 12:16. На станцию Имеретинский курорт он прибудет 7 июля в 7:05. Поезд сделает остановки 6 июля на станциях: Лихой — в 7:18, Первомайской — в 11:37, Краснодар-1 — в 6:46, в Горячем Ключе — в 19:02. Состав также остановится 7 июля на станциях Туапсе, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер, сообщили в пресс-службе СКЖД.
В поезде будет вагон-ресторан и 15 купейных вагонов. Они оснащены кондиционерами и биотуалетами.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла Испанию. В 1/4 финала российская сборная встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00.
По маршруту Краснодар — Сочи 7 и 8 июля запустят дополнительные авиарейсы.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.