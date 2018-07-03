Из Краснодара в Сочи на матч Россия — Хорватия увеличат число авиарейсов

По маршруту Краснодар — Сочи 7 и 8 июля запустят дополнительные авиарейсы

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что авиакомпании, выполняющие полеты в Сочи из Краснодара и обратно, планируют в эти дни заменить самолеты на более вместительные. Также компании намерены увеличить число чартеров.

Компания «Ютэйр» 7 и 8 июля будет осуществлять дополнительные рейсы самолетами Boeing 737–500. Вместимость составляет 116 кресел в компоновке эконом- и бизнес-классов.

Дополнительный самолет вылетит 7 июля из Краснодара в Сочи в 16:50, 8 июля из Сочи в Краснодар — в 17:55. Из Сочи в Краснодар 7 июля можно будет вылететь в 15:05, 8 июля из Краснодара в Сочи — в 19:40.

В день проведения матча, 7 июля, по маршрутам спортивных соревнований для болельщиков будут курсировать 70 пар «Ласточек». Проезд в этих электричках будет бесплатным при предъявлении паспорта болельщика и билета на матч, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.