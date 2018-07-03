Из Краснодара в Сочи на матч Россия — Хорватия увеличат число авиарейсов
По маршруту Краснодар — Сочи 7 и 8 июля запустят дополнительные авиарейсы
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В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что авиакомпании, выполняющие полеты в Сочи из Краснодара и обратно, планируют в эти дни заменить самолеты на более вместительные. Также компании намерены увеличить число чартеров.
Компания «Ютэйр» 7 и 8 июля будет осуществлять дополнительные рейсы самолетами Boeing 737–500. Вместимость составляет 116 кресел в компоновке эконом- и бизнес-классов.
Дополнительный самолет вылетит 7 июля из Краснодара в Сочи в 16:50, 8 июля из Сочи в Краснодар — в 17:55. Из Сочи в Краснодар 7 июля можно будет вылететь в 15:05, 8 июля из Краснодара в Сочи — в 19:40.
В день проведения матча, 7 июля, по маршрутам спортивных соревнований для болельщиков будут курсировать 70 пар «Ласточек». Проезд в этих электричках будет бесплатным при предъявлении паспорта болельщика и билета на матч, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыгралаИспанию. В 1/4 финала российская сборная встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
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