В Сочи прилетела сборная Хорватии по футболу
Сборная Хорватии по футболу 2 июля прилетела в Сочи для участия в матче 1/4 финала чемпионата мира
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Об этом сообщается на официальной странице федерации футбола Хорватии в Twitter. Футболисты остановились в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre, у которого их встречали болельщики.
В день прилета футболисты ответили на вопросы журналистов.
«Мы только что приехали в Сочи. Думаю, это было верное решение — приехать в этот город после матча. Потому что погода в Сочи жарче, чем в Нижнем Новгороде. Надеюсь, пяти дней хватит, чтобы команда акклиматизировалась и привыкла к такой жаркой погоде», — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Как сообщали Юга.ру, хорваты встретятся со сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
âœˆï¸ #CRO arrives to Sochi ����#RUSCRO #WorldCup #Vatreni�� pic.twitter.com/6qWa06CckH— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 2, 2018
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