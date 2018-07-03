В Сочи прилетела сборная Хорватии по футболу

Краснодарский край

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Сборная Хорватии по футболу 2 июля прилетела в Сочи для участия в матче 1/4 финала чемпионата мира

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Об этом сообщается на официальной странице федерации футбола Хорватии в Twitter. Футболисты остановились в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre, у которого их встречали болельщики.

В день прилета футболисты ответили на вопросы журналистов.

«Мы только что приехали в Сочи. Думаю, это было верное решение — приехать в этот город после матча. Потому что погода в Сочи жарче, чем в Нижнем Новгороде. Надеюсь, пяти дней хватит, чтобы команда акклиматизировалась и привыкла к такой жаркой погоде», — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Как сообщали Юга.ру, хорваты встретятся со сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

Сочи Футбол ЧМ-2018

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